Москвичей предупредили об уходе жары

«Жара уходит. В воскресенье, 18 июня, столица попадет под влияние периферии очередного, на этот раз относительно прохладного антициклона. В такой ситуации при переменной облачности осадков не ожидается, лишь на западе региона в начале дня возможны слабые дожди», — предупредил синоптик.

Дневная температура воздуха в Москве, по его прогнозу, составит 24-26 градусов тепла, по области — от 22 до 27 градусов выше нуля. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.