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Москвичей предупредили об уходе жары

Об уходе 30-градусной жары из Москвы и Подмосковья рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Москвичей предупредили об уходе жары
© Мослента

«Жара уходит. В воскресенье, 18 июня, столица попадет под влияние периферии очередного, на этот раз относительно прохладного антициклона. В такой ситуации при переменной облачности осадков не ожидается, лишь на западе региона в начале дня возможны слабые дожди», — предупредил синоптик.

Дневная температура воздуха в Москве, по его прогнозу, составит 24-26 градусов тепла, по области — от 22 до 27 градусов выше нуля. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

В понедельник, 19 июня, осадков не ожидается, температура воздуха в регионе составит +22…+24 градуса.

Ранее москвичей предупредили о дождях.

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