Почти 90 процентов москвичей довольны своим браком и отношениями
Почти 90 процентов москвичей довольны своим браком и отношениями. Данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob имеются в распоряжении «Вечерней Москвы».
— Довольны своими отношениями 88 процентов мужчин и 87 процентов женщин, причем однозначно уверены в этом 45 процентов и 44 процентов соответственно, — говорится в сообщении.
При этом 12 процентов мужчин и 13 процентов женщин недовольны своим браком. Кроме того, 48 процентов мужчин и 54 процентов женщин заявили, что их пару можно охарактеризовать скорее как «родственные души».
Также горожане рассказали, насколько для них важны подарки в отношениях. К слову, каждая вторая жительница столицы минимум один раз в жизни начинала встречаться с мужчиной только потому, что он красиво ухаживал, а 23 процента девушек расставались с партнером из-за отсутствия презентов.
Эксперт по превентивной медицине, эндокринолог, андролог Георгий Мсхалая рассказал, как не потерять сексуальную активность после 45 лет. Он отметил, что предельного возраста для сексуальной активности нет, однако с годами ухудшается либидо как у мужчин, так и у женщин.