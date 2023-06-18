Почти 90 процентов москвичей довольны своим браком и отношениями. Данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob имеются в распоряжении «Вечерней Москвы».

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— Довольны своими отношениями 88 процентов мужчин и 87 процентов женщин, причем однозначно уверены в этом 45 процентов и 44 процентов соответственно, — говорится в сообщении.

При этом 12 процентов мужчин и 13 процентов женщин недовольны своим браком. Кроме того, 48 процентов мужчин и 54 процентов женщин заявили, что их пару можно охарактеризовать скорее как «родственные души».

Также горожане рассказали, насколько для них важны подарки в отношениях. К слову, каждая вторая жительница столицы минимум один раз в жизни начинала встречаться с мужчиной только потому, что он красиво ухаживал, а 23 процента девушек расставались с партнером из-за отсутствия презентов.