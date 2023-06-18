Москвичам рассказали о погоде 18 июня

В воскресенье, 18 июня, в столице и области ожидается переменная облачность без осадков, передает «Москва 24».

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По данным метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 24 до 26 градусов, в Подмосковье – от 23 до 28 градусов.

Скорость северо-восточного и восточного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 750 миллиметров ртутного столба.

В Московской области был объявлен четвертый уровень пожарной опасности. Это обусловлено жаркой погодой в столичном регионе.