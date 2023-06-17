Стало известно, сколько москвичей считают себя ленивыми

Сервис по поиску работы Super Job провел опрос среди москвичей, в ходе которого было установлено, что 22 процента москвичей считают себя ленивыми.

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Так, среди «лентяев» больше всего представителей профессий дизайнер, юрист и сотрудник IT-сферы. Меньше всего ленивыми себя называют врачи, учителя и маркетологи.

Согласно приведенным данным, к ленивым себя отнесли 22 процента опрошенных, а 73, напротив, отрицают наличие у себя этого качества. Отмечается, что мужчины чаще признают себя ленивыми в отличие от женщин.

Кроме того, желание отдыхать повышается с возрастом: среди молодежи до 24 лет каждый восьмой хочет отдыхать, а вот среди представителей старше 45 — уже каждый четвертый.

Опрос среди москвичей проводился в период с 2 по 14 июня 2023 года.