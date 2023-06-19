Отделка фасада вестибюля станции «Пыхтино» выполнена на две трети

Гранит и габбро: отделка фасада вестибюля станции «Пыхтино» Солнцевской линии выполнена на две трети
Кассовый зал и платформенный участок украсят витражи.
Внешняя отделка фасада вестибюля станции «Пыхтино» участка продления Солнцевской линии метро выполнена более чем на 65 процентов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Отделка фасада вестибюля тремя видами натурального материала практически выполнена. Стены облицованы светлым мансуровским и серым сибирским гранитом, а также черным габбро. Следующим этапом фасадных работ станет отделка части стен алюминиевыми ламелями и стеклянными витражами», — рассказал заммэра.
Витражные конструкции расположат в кассовом зале вестибюля и на платформенном участке, через них внутрь станции будет поступать естественный свет.
Работы по архитектурной отделке скоро начнутся и внутри вестибюля станции, наземная часть которого является трехуровневой.
«На первом этаже расположится пассажирская зона, на двух верхних уровнях — блок помещений эксплуатационного персонала. Вестибюль будет связан с платформенным участком тремя лентами эскалаторов и лифтом для маломобильных групп пассажиров», — отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов
Вестибюль станции находится на перекрестке улицы Летчика Грицевца с Боровским шоссе, рядом с улицами Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова. Такое расположение определило архитектурный облик «Пыхтина»: он посвящен авиационной тематике.
Ввод в эксплуатацию нового участка Солнцевской линии, куда входят «Пыхтино», «Аэропорт Внуково» и метромост через реку Ликову, улучшит транспортное обслуживание ТиНАО Москвы, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро. Сейчас в составе Солнцевской линии действует 12 станций — от «Делового центра» до «Рассказовки».