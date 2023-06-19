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Гранит и габбро: отделка фасада вестибюля станции «Пыхтино» Солнцевской линии выполнена на две трети

Кассовый зал и платформенный участок украсят витражи.

Отделка фасада вестибюля станции «Пыхтино» выполнена на две трети
© Проектное решение

Внешняя отделка фасада вестибюля станции «Пыхтино» участка продления Солнцевской линии метро выполнена более чем на 65 процентов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Отделка фасада вестибюля тремя видами натурального материала практически выполнена. Стены облицованы светлым мансуровским и серым сибирским гранитом, а также черным габбро. Следующим этапом фасадных работ станет отделка части стен алюминиевыми ламелями и стеклянными витражами», — рассказал заммэра.

Витражные конструкции расположат в кассовом зале вестибюля и на платформенном участке, через них внутрь станции будет поступать естественный свет.

Работы по архитектурной отделке скоро начнутся и внутри вестибюля станции, наземная часть которого является трехуровневой.

«На первом этаже расположится пассажирская зона, на двух верхних уровнях — блок помещений эксплуатационного персонала. Вестибюль будет связан с платформенным участком тремя лентами эскалаторов и лифтом для маломобильных групп пассажиров», — отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов

Вестибюль станции находится на перекрестке улицы Летчика Грицевца с Боровским шоссе, рядом с улицами Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова. Такое расположение определило архитектурный облик «Пыхтина»: он посвящен авиационной тематике.

Ввод в эксплуатацию нового участка Солнцевской линии, куда входят «Пыхтино», «Аэропорт Внуково» и метромост через реку Ликову, улучшит транспортное обслуживание ТиНАО Москвы, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро. Сейчас в составе Солнцевской линии действует 12 станций — от «Делового центра» до «Рассказовки».

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