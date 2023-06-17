Спасатели призвали москвичей быть внимательными во время отдыха у воды

В столице спасатели усилили контроль безопасности на Москве-реке и других водоемах из-за жаркой погоды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в субботу, 17 июня.

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По прогнозам синоптиков, в столице до 21 июня температура воздуха может подниматься до плюс 30 градусов.

— В связи с этим в разы выросло число отдыхающих у воды, поэтому спасатели приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов, — отметил Бирюков.

Спасители призвали москвичей быть внимательными во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах и не оставлять без присмотра детей.

В местах отдыха москвичей находятся 25 поисково-спасательных станций. Специалисты контролируют Москву-реку, Строгиновскую пойму, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище и столичные пруды.