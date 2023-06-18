Производство бумажных изделий в столице выросло на 6,1%

Производство бумажной продукции в Москве за первые 4 месяца года выросло на 6,1%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он отметил, что производство увеличилось из-за выросшего спроса и поддержки предприятий со стороны города в виде льготных и целевых займов, субсидий, налоговых преференций.

Со слов Ефимова, по темпам роста среди столичных бумагопроизводителей лидируют производители картонной упаковки. С января по апрель они выпустили 38 тысяч тонн коробок и ящиков из кортона и гофрированной бумаги. Это на 8,6% больше, чем в прошлом году.

Также за этот период было выпущено 9,4 тысячи тонн негофрированной упаковки, что почти на 60% выше прошлогодних показателей, заявил заммэра.

По данным департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, в городе работают более 40 производителей бумажных изделий. Они создают одноразовую посуду, чековые ленты, товары для печати, включая специальную фотобумагу, самоклеящиеся материалы для этикеток.

Ранее сообщалось, что с января по апрель производство продуктов питания в Москве выросло на 17,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ефимов добавил, что город оказывает поддержку производителям мясной, рыбной, хлебобулочной, кондитерской и другой пищевой продукции.