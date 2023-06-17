Более 20% инвестиций в основной капитал РФ в 2022 году пришлось на Москву

«По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал столицы превысили 5,9 триллиона рублей, что в сопоставимых ценах на 2,2 процента больше, чем годом ранее. Около 4,4 триллиона рублей при этом пришлось на крупный и средний бизнес, который направил средства на строительство нежилых зданий, благоустройство, а также приобретение машин и оборудования», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы ВладВладислав Овчинский.