Более 20% инвестиций в основной капитал РФ в 2022 году пришлось на Москву

Доля Москвы в общем показателе инвестиций в основной капитал России выросла до 21,2 процента в 2022 году. Об этом в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В 2022 году доля Москвы в общем показателе инвестиций в основной капитал России составила 21,2 процента, что на три процентных пункта больше, чем годом ранее. Москва продолжает подтверждать свой высокий уровень деловой активности и играть существенную роль в развитии социально-экономического благополучия страны», — рассказал заммэра.
За пять лет, с 2018 по 2022 год, доля Москвы в общем показателе инвестиций в основной капитал России выросла на 7,2 процентных пункта.
«По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал столицы превысили 5,9 триллиона рублей, что в сопоставимых ценах на 2,2 процента больше, чем годом ранее. Около 4,4 триллиона рублей при этом пришлось на крупный и средний бизнес, который направил средства на строительство нежилых зданий, благоустройство, а также приобретение машин и оборудования», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы ВладВладислав Овчинский.
Москва предлагает потенциальным инвесторам привлекательные условия для развития своего дела. Так, в столице создан большой рынок сбыта продукции с высокой покупательской способностью, а также большой пул мер поддержки.
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