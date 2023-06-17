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Сергей Собянин рассказал об изменениях четырех районов на юге Москвы

В рамках программы благоустройства «Мой район» изменилась территория четырех густонаселенных районов на юге столицы — Братеево, Зябликово, Орехово-Борисово Северное и Южное. Об этом в субботу, 17 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал об изменениях четырех районов на юге Москвы
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— Массовая застройка этих районов велась в 70–80-е годы прошлого века, поэтому реновация для них не актуальна, — сообщил мэр.

Однако в последнее десятилетие в районах Братеево, Зябликово, Орехово-Борисово Северное и Южное было реализовано много других программ и проектов. Как отметил глава города, в этих районах не хватало комфортных мест для проведения досуга, поэтому в Братеевской пойме разбили современный парк, где местные жители смогут качественно провести свой отдых.

Кроме того, специалисты обустроили детские площадки и облагородили Ореховый бульвар, а спортивную инфраструктуру пополнил комплекс Школы олимпийского резерва «Юг» в Шипиловском проезде.

Также для улучшения транспортного сообщения была продлена Люблинско-Дмитровская линия метро к МКАД, прошли работы по реконструкции Каширского шоссе, Каширской и Бесединской развязки.

Еще в этом году планируется завершение строительства южного участка Московского скоростного диаметра, написал Собянин в своем блоге.

11 июня мэр столицы рассказал, как создание парка «Братеевская пойма» улучшило жизнь горожан на юге Москвы.

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