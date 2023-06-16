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Контролеры метро Москвы помогли потерявшемуся на «Киевской» ребенку найти родителей

Контролеры помогли потерявшемуся на станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии метро ребенку. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Контролеры метро Москвы помогли потерявшемуся на «Киевской» ребенку найти родителей
© Вечерняя Москва

Сотрудники обратили внимание на 10-летнего мальчика, стоявшего возле турникетов без сопровождения взрослых. Ребенок рассказал, что он был с родителями, но отстал от них и потерялся.

Выяснилось, что у мальчика был с собой телефон, с помощью которого удалось связаться с матерью. Женщина забрала сына уже через 20 минут.

— Если ребенок потерялся в вестибюле метро, надо обратиться к сотрудникам, а если на платформе — встать рядом с наклейкой «Потерялся? Не уходи!». Они есть на всех станциях метро и МЦК. Мы реагируем моментально, — пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Днем 5 июня на Замоскворецкой линии не было движения поездов от «Ховрино» до «Сокола» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Позднее специалисты восстановили движение на Замоскворецкой линии. Человек, упавший на пути, выжил. Его направили в медучреждение.

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