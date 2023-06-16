В Москве вдвое увеличили штрафы за безбилетный проезд

Штрафы за безбилетный проезд в столичном транспорте увеличили с одной до двух тысяч рублей, сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы».

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Кроме того, с 18 июня будут повышены штрафы за использование чужой социальной карты — с двух с половиной тысяч рублей до четырех тысяч рублей, рассказали в ведомстве.

В Дептрансе напомнили, что на средства за оплату проезда город закупает новые автобусы и строит современные остановки, за счет чего повышается общий комфорт пассажиров.