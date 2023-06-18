Две акции в честь Дня памяти и скорби пройдут в Москве
В Москве пройдут две акции в рамках Дня памяти и скорби. Они состоятся в парке искусств «Музеон» и в Александровском саду. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.
— В ночь с 21 на 22 июня Крымская набережная в районе парка искусств «Музеон» озарится огнем 1418 свечей — ровно столько дней продолжалась Великая Отечественная война, — говорится в сообщении.
А 22 июня в 04:00 в Александровском саду пройдет акция «Вахта памяти. Вечный огонь», передает официальный сайт мэра Москвы.
Кроме того, акция «Ночь памяти» пройдет 21 июня в 20:00 в преддверии годовщины начала ВОВ — 22 июня. Инициаторами события стали Центральный академический театр Российской Армии, Союз композиторов Евразии, Музей Победы и Госфильмофонд РФ.
Музей Победы 17–18 июня пригласил жителей и гостей столицы на тематическую площадку МВД России, которая впервые откроется в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». Все мероприятия будут бесплатны. Самым маленьким любителям истории выпадет возможность посетить выставку детского творчества «Полицейский Дядя Степа».