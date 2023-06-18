Две акции в честь Дня памяти и скорби пройдут в Москве

В Москве пройдут две акции в рамках Дня памяти и скорби. Они состоятся в парке искусств «Музеон» и в Александровском саду. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

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— В ночь с 21 на 22 июня Крымская набережная в районе парка искусств «Музеон» озарится огнем 1418 свечей — ровно столько дней продолжалась Великая Отечественная война, — говорится в сообщении.

А 22 июня в 04:00 в Александровском саду пройдет акция «Вахта памяти. Вечный огонь», передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, акция «Ночь памяти» пройдет 21 июня в 20:00 в преддверии годовщины начала ВОВ — 22 июня. Инициаторами события стали Центральный академический театр Российской Армии, Союз композиторов Евразии, Музей Победы и Госфильмофонд РФ.