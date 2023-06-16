Собянин: Москва восстановила внутренний туризм и скоро восстановит внешний
Власти Москвы прогнозируют скорое восстановление внешнего туризма. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы сохранили внутрироссийский туризм, будем наращивать его, и я думаю, что основные позиции по иностранным туристам тоже восполним», - сказал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что Москва - один из самых культовых регионов, куда приезжают туристы.
«Деловой туризм, медицинский туризм, культурный туризм - какой угодно. И сегодня, когда мы возобновили культурную свою программу: фестивали, открыли город после пандемии, то у нас, конечно, практически восстановился поток внутреннего туризма. <…> Что касается иностранных туристов, то ими тоже не надо пренебрегать. Я думаю, что сейчас, после того как открылся Китай, начали открывать туристический рынок Кении, Ближнего Востока, я думаю, мы в значительной степени восполнили потери тех туристов, которые приезжали к нам», - сказал Собянин.
Он добавил, что Москва - безопасный, чистый, благоустроенный город, в котором есть, на что посмотреть.