Собянин: Москва восстановила внутренний туризм и скоро восстановит внешний

«Деловой туризм, медицинский туризм, культурный туризм - какой угодно. И сегодня, когда мы возобновили культурную свою программу: фестивали, открыли город после пандемии, то у нас, конечно, практически восстановился поток внутреннего туризма. <…> Что касается иностранных туристов, то ими тоже не надо пренебрегать. Я думаю, что сейчас, после того как открылся Китай, начали открывать туристический рынок Кении, Ближнего Востока, я думаю, мы в значительной степени восполнили потери тех туристов, которые приезжали к нам», - сказал Собянин.