Участок улицы Электрозаводской перекроют из-за киносъемок 24 июня

Участок улицы Электрозаводской перекроют для движения транспорта в период с 16:00 до 22:00 24 июня из-за киносъемок. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Ограничения введут на участке от пересечения с улицей Малой Семеновской до дома номер 12а по улице Электрозаводской. Движение будет закрыто на срок не более пяти минут.

— Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом вводимых ограничений, — пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 07:00 до 13:45 18 июня в районе Крылатское будет ограничено движение на улицах Народного Ополчения, Крылатской и Нижние Мневники. Кроме того, на участке от улицы Нижние Мневники до дома номер 16 по Крылатской улице будет запрещена парковка. Это связано с проведением мероприятия «Большой московский триатлон».