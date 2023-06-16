Путин назвал Москву одним из лучших городов мира

Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 июня, назвал Москву одним из лучших городов всего мира, отвечая на вопрос об уехавших из страны гражданах.

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— Одно дело жить в Москве — одном из лучших городов мира, со всей его инфраструктурой, социальными благами и возможностями — другое дело жить в каком-то другом городе, — заявил президент.

Путин также отметил, что не видит ничего плохого в том, что люди уезжают из России. Он отметил, что люди могут попробовать пожить и поработать в других странах, передает официальный сайт Кремля.

Компания «Роснефть» и комитет по туризму города Москвы подписали меморандум о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма. Такое соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество двух сторон по вопросу комплексного развития внутреннего туризма, в том числе автотуризма, а также продвижения турпотенциала столицы на автозаправочных станциях нефтегазовой компании.