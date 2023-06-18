Собянин: С начала года 14 новостроек переданы под заселение по программе реновации

«С начала года стартовало расселение почти 120 домов по программе реновации. Больше 12 тыс. москвичей уже заключили договоры на новые квартиры, еще 2,5 тыс. определились с выбором жилья. Под заселение город передал 14 новостроек. Еще 12 будут готовы принимать жильцов уже в ближайшее время», - написал Собянин.