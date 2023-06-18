Собянин: С начала года 14 новостроек переданы под заселение по программе реновации
В Москве с начала 2023 года 14 новостроек переданы под заселение по программе реновации столичного жилфонда. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«С начала года стартовало расселение почти 120 домов по программе реновации. Больше 12 тыс. москвичей уже заключили договоры на новые квартиры, еще 2,5 тыс. определились с выбором жилья. Под заселение город передал 14 новостроек. Еще 12 будут готовы принимать жильцов уже в ближайшее время», - написал Собянин.
Отмечается, что для переезда москвичам бесплатно предоставляются грузчики и автотранспорт - этой услугой можно воспользоваться после заключения договора на новую квартиру и при подаче заявления на официальном сайте мэра Москвы (mos.ru/services/pereezd).
«С начала программы реновации в столице обеспечили расселение 757 домов. Почти 120 тыс. москвичей уже живут в новых квартирах или оформляют документы и готовятся стать новоселами», - добавил Собянин.