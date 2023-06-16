Раздача бесплатной воды началась из-за жары на вокзалах Москвы

Из-за жары на автовокзалах и станциях Москвы начали бесплатно раздавать питьевую воду. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщил заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

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— В столицу пришла жара, поэтому сегодня начинаем бесплатно раздавать воду на автовокзалах и автостанциях, — рассказал он.

По словам заместителя московского мэра, бесплатную воду раздают на автовокзалах Саларьево, Северные ворота и на станции «Орехово» столичного метрополитена, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

МЧС 16 июня выпустило экстренное предупреждение об «оранжевом» уровне погодной опасности — в столице ожидается жара до плюс 30 градусов. Пик температур ожидается в дневные часы, москвичей призвали носить одежду светлых тонов, избегать длительного нахождения на солнце и пить больше жидкости.