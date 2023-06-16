Окскую улицу на юго-востоке Москвы соединят в этом году

— Готовность объекта составляет 75 процентов. Уже демонтированы старые железнодорожные пути, строители выполняют работы по устройству основания дороги и прокладке сопутствующих инженерных коммуникаций. Согласно срокам государственного контракта, запустить автомобильное движение планируется во втором квартале 2024 года. Однако по поручению мэра Москвы Сергея Собянина совместно с генеральным подрядчиком мы делаем все возможное, чтобы завершить все работы уже в этом году, — отметил Рафик Загрутдинов.