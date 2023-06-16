Окскую улицу на юго-востоке Москвы соединят в этом году
На юго-востоке Москвы реализуется нужный инфраструктурный проект соединения двух частей Окской улицы.
Строительно-монтажные работы на Окской улице подходят к концу. Об этом рассказал журналистам в четверг, 15 июня, в ходе пресс-показа физкультурно-оздоровительного комплекса «Ника» глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
— Готовность объекта составляет 75 процентов. Уже демонтированы старые железнодорожные пути, строители выполняют работы по устройству основания дороги и прокладке сопутствующих инженерных коммуникаций. Согласно срокам государственного контракта, запустить автомобильное движение планируется во втором квартале 2024 года. Однако по поручению мэра Москвы Сергея Собянина совместно с генеральным подрядчиком мы делаем все возможное, чтобы завершить все работы уже в этом году, — отметил Рафик Загрутдинов.
Глава ведомства уточнил, что благодаря новой связке будут перераспределены транспортные потоки с улиц Зеленодольская и Жигулевская, создав параллельный альтернативный проезд к Волгоградскому проспекту.
Рафик Загрутдинов добавил, что в районе станции Текстильщики Юго-Восточного административного округа в августе планируется завершить работы по реконструкции одноименного путепровода. Готовность искусственного сооружения составляет более 80 процентов, и уже запущено рабочее движение транспорта.
Завершены работы по демонтажу двух временных путепроводов и разборке подъездных дорог. Осталось выполнить работы по уширению Волгоградского проспекта на подходах к путепроводу и завершить благоустройство прилегающей территории.
Рафик Загрутдинов напомнил, что формирование транспортного каркаса столицы — неотъемлемая часть утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным градостроительной политики.