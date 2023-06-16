Строительные работы на Окской улице в Москве могут закончить в 2023 году

Строительно-монтажные работы на Окской улице в столице подходят к концу, на сегодняшний день готовность объекта составляет 75%, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, уже демонтированы старые железнодорожные пути, строители выполняют работы по устройству основания дороги и прокладке сопутствующих инженерных коммуникаций. «Запуск движения, согласно срокам государственного контракта, во II квартале 2024 года, однако по поручению мэра Москвы совместно с генеральным подрядчиком мы делаем все возможное, чтобы закончить работы в этом году», – отметил Загрутдинов. Новая связка перераспределит транспортные потоки с улиц Зеленодольской и Жигулевской, создав параллельный альтернативный проезд к Волгоградскому проспекту. В ЮВАО в районе станции Текстильщики в августе завершатся работы по реконструкции одноименного путепровода. Готовность объекта превышает 80%, уже запущено рабочее движение транспорта.