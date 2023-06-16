График движения аэроэкспрессов в аэропорт Внуково изменится 17 и 18 июня

Расписание аэроэкспрессов, следующих в аэропорт Внуково, изменится 17 и 18 июня. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщили в пресс-службе перевозчика.

© Вечерняя Москва

Так, с 18:00 17 июня до 15:00 18 июня не будет движения поездов в аэропорт с Киевского вокзала. В обратном направлении составы не будут следовать в период с 17:00 17 июня до 14:00 18 июня.

Движение поездов в штатном режиме возобновится 18 июня. С 16:00 аэроэкспрессы начнут следовать во Внуково, а с 15:00 — к Киевскому вокзалу.

— Чтобы добраться в аэропорт Внуково во время отмены аэроэкспрессов, можно воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

С 3:30 17 июня по 3:30 19 июня на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится расписание поездов. Это связано с необходимым для запуска МЦД-4 переключения путей на участке от Беговой до Белорусского вокзала.