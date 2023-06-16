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В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

30-градусную жару жителям Москвы пообещали в предстоящие выходные, 17 и 18 июня, в Гидрометцентре России. На сайте организации сообщается, что воздух в эти дни прогреется от 25 до 30 градусов.

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
© Мослента

В ночные часы прогнозируется от 11 до 16 градусов тепла. Ожидается слабый ветер, без осадков.

Кроме того, с 11:00 до 18:00 пятницы, 16 июня, в столице объявлен «оранжевый» уровень пожарной опасности из-за сильной жары, а также до 16:00 действует предупреждение о высокой пожарной опасности четвертого класса.

На территории Московской области период предупреждения о высокой пожароопасности действует до 16:00 субботы, 17 июня.

Ранее синоптик Позднякова назвала основной опасностью жары в Москве сильный прогрев асфальта.

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