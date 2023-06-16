Начался капитальный ремонт корпуса № 2 Боткинской больницы

Столичные специалисты начали работы по капитальному ремонту корпуса № 2 Боткинской больницы. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— В настоящее время его инженерные системы и часть конструкций находятся в неудовлетворительном состоянии, — отметил Бирюков.

В рамках ремонта будут полностью обновлены системы электро- и водоснабжения, отопления и вентиляции. Кроме того, проведут восстановительные работы крыши — перекрытия, стропила и покрытие будут заменены. Также заменят около 150 окон, восстановят лестничные фигурные ограждения. Все это будет сделано при использовании современных материалов.

Также специалисты обновят фасад здания. Так как кирпичное строение было возведено в 1909 году и достраивалось до 1937 года, оно является объектом культурного наследия. Поэтому все отделочные работы будут проводить в соответствии с исторической отделкой. Капремонт корпуса планируется завершить к 2024 году, пишет официальный сайт мэра Москвы.