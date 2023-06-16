Москвичей пригласили на летние танцевальные программы в парках столицы

Москвичей пригласили на летние танцевальные занятия в парках. Горожане смогут освоить самые разные стили движений — рок-н-ролл, зумба, бачата, танго нуэво и многие другие. Посетить танцевальные программы могут гости любого возраста и с любым уровнем подготовки.

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Занятия проводят профессиональные хореографы и педагоги. В Парке Горького они помогут горожанам освоить танцевальные стили 1940-1950-х годов, латиноамериканские, бальные и исторические танцы. В парке искусств «Музеон» разучивают зумбу, бачату, танго нуэво.

В парке «Сокольники» проходят уроки танцев для горожан различных возрастов. Также на эстраде «Ротонда» организуют танцевальные дискотеки «Для тех, кому за...». В саду имени Баумана проводят уроки по аргентинскому танго, причем участники могут не только разучить движения, но и узнать больше об истории возникновения танца, а также о сложившихся традициях и современных тенденциях.

Большинство групповых танцевальных занятий в парах в хорошую погоду проходят на открытых площадках и без предварительной записи, передает официальный сайт мэра Москвы.