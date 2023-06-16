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Лисы появились на улицах Москвы и подмосковных городов

В Сети появились многочисленные видео встреч с лисятами на улицах Москвы и окрестных городов.

Лисы появились на улицах Москвы и подмосковных городов
© Unsplash

По словам пользователей, дикие животные успели покусать жителя химкинского микрорайона Сходня. Также их видели сидящими на крышах машин и пробегающими по детским площадкам.

Участники городских сообществ в соцсетях сообщают, что стали замечать лис недалеко от своих домов около недели назад, передает РЕН ТВ.

24 мая сообщалось, что на юго-западе столицы неизвестный убил двух лисят, живших на территории закрытого детского сада. По предварительным данным, преступление произошло на улице Академика Бакулева. На территории детского сада, закрытого на ремонт, поселилась лиса с шестью детенышами.

Другой случай незаконной охоты произошел в Московской области. Частная организация устроила отлов лосей в запрещенный период. Также сотрудники фирмы заключили взрослых и детенышей на частной территории без разрешения на подобную деятельность.

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