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В Московском регионе ожидается жара до плюс 30 градусов в ближайшие два дня

Воздух в Московской области будет прогреваться до плюс 30 градусов в пятницу и субботу. В самой Москве ожидается плюс 29 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичам пообещали жару до плюс 30 градусов
© РИА Новости

"В пятницу температура в Москве будет плюс 27-29 градусов, а по области - до 30 градусов. 30 градусов - это уже опасное явление, сильная жара. В субботу такая же температура. В Москве вероятность 30-градусной отметки в эти дни тоже очень велика", - рассказал он.

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По словам Вильфанда, в воскресенье жара немного ослабеет - будет плюс 24-26 градусов.

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