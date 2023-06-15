Москвичам пообещали жару до плюс 30 градусов

"В пятницу температура в Москве будет плюс 27-29 градусов, а по области - до 30 градусов. 30 градусов - это уже опасное явление, сильная жара. В субботу такая же температура. В Москве вероятность 30-градусной отметки в эти дни тоже очень велика", - рассказал он.