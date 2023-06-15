В Депздраве Москвы опровергли дефицит вакцины против кори

Там отметили, что поставки препарата со склада осуществляются в соответствии с потребностью и заявкой медицинской организации.

Как напоминает РИА Новости, ранее в СМИ появилось сообщение, что в детских поликлиниках Москвы заканчивается вакцина от кори, в частности, проблема возникла в поликлинике на Староалексеевской улице.