В Депздраве Москвы опровергли дефицит вакцины против кори в детских поликлиниках
Там отметили, что поставки препарата со склада осуществляются в соответствии с потребностью и заявкой медицинской организации.
Как напоминает РИА Новости, ранее в СМИ появилось сообщение, что в детских поликлиниках Москвы заканчивается вакцина от кори, в частности, проблема возникла в поликлинике на Староалексеевской улице.
В конце мая в Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с корью в стране. По словам главы ведомства Анны Поповой, этому способствовало проведение большого комплекса противоэпидемических мероприятий.