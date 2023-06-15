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В Депздраве Москвы опровергли дефицит вакцины против кори в детских поликлиниках

Там отметили, что поставки препарата со склада осуществляются в соответствии с потребностью и заявкой медицинской организации.

В Депздраве Москвы опровергли дефицит вакцины против кори
© РИА Новости

Как напоминает РИА Новости, ранее в СМИ появилось сообщение, что в детских поликлиниках Москвы заканчивается вакцина от кори, в частности, проблема возникла в поликлинике на Староалексеевской улице.

В конце мая в Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с корью в стране. По словам главы ведомства Анны Поповой, этому способствовало проведение большого комплекса противоэпидемических мероприятий.

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