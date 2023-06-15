Собянин: Москва не нуждается в большом количестве промышленных зон

"Я должен сказать, что мы вышли из индустриальной эпохи. <…> В Москве доля промышленности - 16%. <…> Это больше, чем в европейских и американских городах. Очевидно, что столько промышленных зон нам не нужно. Количество рабочих мест не уменьшается, а растет каждый год. За последние 10 лет, по-моему, около 600 тыс. рабочих мест прибавилось в Москве", - сказал Собянин.