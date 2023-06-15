Колесо обозрения "Солнце Москвы" начнет летний сезон концертов

Проект "Музыка на Солнце" откроется 17 июня на территории колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. В течение всего летнего сезона для гостей будут проходить выступления артистов различных музыкальных направлений, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе аттракциона.

"Солнце Москвы" запускает новый атмосферный проект "Музыка на Солнце" - серию концертов живой музыки на городском променаде крупнейшего в Европе колеса обозрения. В течение всего летнего сезона, с июня по сентябрь, для гостей "Солнца Москвы" будут проходить выступления артистов различных музыкальных направлений", - сказали в пресс-службе.

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Там отметили, что вход на все мероприятия свободный. Всего в летнем сезоне 2023 года запланировано более 50 концертов. В афише - классика, джаз, инструментальные композиции, DJ-сеты, электронная, духовая музыка, фолк и многое другое.

"Музыка на Солнце" объединит не только поклонников летних парковых концертов, но и профессиональных исполнителей. Мы открываем прием заявок от музыкальных групп, коллективов и солистов, которые имеют свой авторский материал и хотят выступить на главной сцене "Солнца Москвы" - одной из самых атмосферных площадок столицы", - добавили в пресс-службе.