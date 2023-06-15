Под Москвой пророют 20-километровый тоннель

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице приступили к строительству пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5). Для реализации проекта под городом пророют тоннель длиной около 20 км. Об этом Собянин рассказал во время Петербургского международного экономического форума.

По словам Собянина, каждый из пяти диаметров является самым крупным транспортным проектом в Европе – первый и второй перевозят в сутки около 500 тысяч пассажиров, а третий и четвёртый (их запустят в этом году) должны будут перевозить ещё миллион человек.

«Пятый остается – такой небольшой, надо прорыть под Москвой, это километров 20 под землей, но уже этим занимаемся», – рассказал Собянин.

Уточняется, что МЦД-5 соединит между собой ярославское и павелецкое направления железной дороги. Таким образом, диаметр свяжет Мытищи, Пушкино, Королев, Щелково и Фрязино с Домодедово и Видным. Предполагается, что его протяжённость составит 89 км, на которых расположатся 39 станций. Окончание строительства МЦД-5 запланировано на 2025–2026 года.