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Под Москвой пророют 20-километровый тоннель

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице приступили к строительству пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5). Для реализации проекта под городом пророют тоннель длиной около 20 км. Об этом Собянин рассказал во время Петербургского международного экономического форума.

Под Москвой пророют 20-километровый тоннель
© РИА Новости

По словам Собянина, каждый из пяти диаметров является самым крупным транспортным проектом в Европе – первый и второй перевозят в сутки около 500 тысяч пассажиров, а третий и четвёртый (их запустят в этом году) должны будут перевозить ещё миллион человек.

«Пятый остается – такой небольшой, надо прорыть под Москвой, это километров 20 под землей, но уже этим занимаемся», – рассказал Собянин.

Уточняется, что МЦД-5 соединит между собой ярославское и павелецкое направления железной дороги. Таким образом, диаметр свяжет Мытищи, Пушкино, Королев, Щелково и Фрязино с Домодедово и Видным. Предполагается, что его протяжённость составит 89 км, на которых расположатся 39 станций. Окончание строительства МЦД-5 запланировано на 2025–2026 года.

Ранее Собянин заявил, что ИИ пока что не может заменить человека в муниципальном управлении.

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