В Москве снизился уровень безработицы

На конец мая уровень безработицы в Москве составил 0,36%, в конце прошлого года этот показатель был на 0,03% выше. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столичного Правительства .

В Москве с начала года число безработных снизилось почти на 7%. Общий уровень напряженности на рынке труда в мае уменьшился почти на 8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 34, 3% в сравнении с маем прошлого года.