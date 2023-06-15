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В Москве снизился уровень безработицы

На конец мая уровень безработицы в Москве составил 0,36%, в конце прошлого года этот показатель был на 0,03% выше. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столичного Правительства.

В Москве снизился уровень безработицы
©  freepik.com

В Москве с начала года число безработных снизилось почти на 7%. Общий уровень напряженности на рынке труда в мае уменьшился почти на 8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 34, 3% в сравнении с маем прошлого года.

На одну вакансию приходится в среднем 5 резюме. Такие данные привела рекрутинговая компания HeadHunter, отметив, что текущий показатель отражает нормальный уровень конкуренции на рынке труда.

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