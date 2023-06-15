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Нюша представит свои хиты в новой интерпретации во время концерта в Москве

29 июня на площадке Зеленого театра в Москве выступит певица Нюша, она представит свои самые популярные песни в новой интерпретации. Об этом сообщает пресс-служба исполнительницы.

Певица Нюша выступит в Зеленом театре ВДНХ в Москве
© Пресс-служба певицы

Отмечается, что этот концерт станет для певицы своеобразным возвращением на сцену после перерыва. Звезда подготовила для фанатов новую, более свежую, легкую и энергичную программу. Помимо этого, Нюша собрала команду профессиональных танцоров, которые удивят посетителей ярким обновленным шоу.

Певица Нюша — мама двоих детей. В 2018 году она родила дочь Серафиму-Симбу. Роды прошли в Майами. В июле 2021 года артистка объявила о второй беременности. В декабре 2021 года Нюша стала мамой во второй раз – на свет появился ее сын Саффрон. Роды прошли в Дубае. Отец детей певицы Нюши — бизнесмен Игорь Сивов. В 2017 году артистка вышла замуж за предпринимателя.

Недавно 32-летняя певица показала свой новый имидж. Нюша решила стать блондинкой и постепенно красит волосы в салоне красоты.

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