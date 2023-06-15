Собянин оценил возможность запрета электросамокатов в Москве

Московские власти не будут запрещать использование электросамокатов в столице, для регулирования скоростного режима данного вида транспорта могут привлечь искусственный интеллект, заявил Сергей Собянин.

"Будем бороться, но не запрещать", – сказал мэр в эфире телеканала НТВ.

Собянин добавил, что регулировать движение самокатов можно с помощью ИИ, который будет просчитывать скоростной режим для конкретных улиц Москвы.

Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" направили обращение МВД РФ и Минтрансу с предложением запретить проезд прокатных электросамокатов по пешеходным улицам и ограничить скорость их передвижения.