Москвичей пригласили принять участие в фотосессии с собаками из приюта
Фотосессия с собаками из приюта пройдет в Москве в июне, участие в мероприятии бесплатное. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Собаки, которые любят».
«Новое душевное мероприятие пройдет 25 июня в профессиональной фотостудии зала «Эдисон». Под руководством опытных фотографов-анималистов Саши Харадзе и Егора Якушина посетители фотосессии смогут сделать фотографию с любым из 10 хвостатых героев, приехавших в этот день из приютов Москвы», - говорится в сообщении.
Все собаки здоровы и общительны, кого-то из них посетители смогут забрать домой бесплатно по договору ответственного содержания, уточнили в фонде.
«Также в этот же день можно передать корма для собак и котиков, живущих в приютах, оставив их в специальном пункте сбора. Приобрести полезные сувениры для себя и своих близких будет возможность на благотворительном маркете фонда. Все средства с их продажи пойдут на лечение бездомных животных. Все зарегистрированные участники помимо приятных эмоций и фото на память получат замечательные подарки от партнеров фонда», - добавили в пресс-службе.