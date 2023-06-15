Москвичей пригласили принять участие в фотосессии с собаками из приюта

«Также в этот же день можно передать корма для собак и котиков, живущих в приютах, оставив их в специальном пункте сбора. Приобрести полезные сувениры для себя и своих близких будет возможность на благотворительном маркете фонда. Все средства с их продажи пойдут на лечение бездомных животных. Все зарегистрированные участники помимо приятных эмоций и фото на память получат замечательные подарки от партнеров фонда», - добавили в пресс-службе.