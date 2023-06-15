Собянин: Население Москвы каждые 10 лет растет на миллион человек

В Москве каждые 10 лет увеличивается численность населения на миллион человек. Об этом в четверг, 15 июня, сообщил мэр города Сергей Собянин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

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— Москва каждые 10 лет растет на миллион (человек — прим. «ВМ»). Выросли почти на 1,5 миллиона. Московская область выросла более чем на миллион, — сказал он.

Кроме того, количество автомобилей выросло на 500 тысяч. Сейчас в столице живет 13 миллионов человек, в Подмосковье — восемь миллионов человек, цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

В пятницу, 9 июня, Собянин объявил о своем намерении баллотироваться на пост мэра столицы на выборах осенью этого года. За время своей работы в должности главы города Сергей Собянин сделал очень многое, благодаря чему Москва преобразилась. «Вечерняя Москва» собрала главные решения мэра и ключевые проекты, реализованные его командой.