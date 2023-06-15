$84.32+0.6891.07+0.68

Собянин: Новые МЦД будут перевозить в два раза больше пассажиров в сутки

Новые Московские центральные диаметры (МЦД) будут перевозить в два раза больше пассажиров в сутки по сравнению с уже работающими маршрутами.

Собянин: Новые МЦД будут перевозить в два раза больше пассажиров в сутки
© РИА Новости

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе сессии «Госуправление: между людьми и данными» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Два диаметра, которые создали, перевозят каждый день до полумиллиона человек. Два диаметра, которые запускаем в этом году, будут перевозить в сутки миллион человек. Еще пятый (МЦД - прим. Агентства «Москва») остается. Он небольшой. Надо прорыть под Москвой 20 км под землей, но мы этим занимаемся», - сказал Собянин.

Он добавил, что каждый из пяти диаметров является самым крупным транспортным проектом Европы.

«После реализации этого проекта уже федеральный бюджет получил в шесть раз больше, чем вложил в этот проект», - добавил мэр Москвы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители