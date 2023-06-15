Собянин: Новые МЦД будут перевозить в два раза больше пассажиров в сутки

«Два диаметра, которые создали, перевозят каждый день до полумиллиона человек. Два диаметра, которые запускаем в этом году, будут перевозить в сутки миллион человек. Еще пятый (МЦД - прим. Агентства «Москва») остается. Он небольшой. Надо прорыть под Москвой 20 км под землей, но мы этим занимаемся», - сказал Собянин.