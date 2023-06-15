Пробки в восемь баллов спрогнозировали в Москве вечером в четверг, 15 июня, из-за ремонта крупных городских дорог, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Строительные работы будут проводиться на 14, 27, 34 и 85 километрах МКАД; по адресам Проспект Мира, 198; Волгоградский проспект, 45; на Каширском шоссе, путепроводе Москворечье; ТТК и Кутузовском тоннеле (в оба направления).