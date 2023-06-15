Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках из-за ремонта дорог
Пробки в восемь баллов спрогнозировали в Москве вечером в четверг, 15 июня, из-за ремонта крупных городских дорог, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Строительные работы будут проводиться на 14, 27, 34 и 85 километрах МКАД; по адресам Проспект Мира, 198; Волгоградский проспект, 45; на Каширском шоссе, путепроводе Москворечье; ТТК и Кутузовском тоннеле (в оба направления).
Основные затруднения движения транспорта ожидаются в центральной части города, ТТК, Садовом кольце, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.
Ранее парализовавшая МКАД огромная пробка попала на видео.
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