Бочкарев: Комплекс по производству обуви построят в Бирюлево Западном
Выдано разрешение на строительство трех корпусов обувного производства в столичном районе Бирюлево Западное, объект будет расположен по адресу: ул. Подольских Курсантов, вл. 30/1.
Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
«На территории нового комплекса начнут изготавливать обувь крупного российского бренда. Предприятие будет работать по схеме полного цикла, начиная от производства сырья и заканчивая упаковкой товара и организацией его доставки. Общая площадь производственного комплекса составит 16,6 тыс. кв. м. Проект реализуют в рамках процесса импортозамещения продукции легкой промышленности», - приводятся в сообщении слова Бочкарева.
Заместитель мэра отметил, что благодаря новому производству в городе появится около 200 дополнительных рабочих мест.
По словам председателя комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) Игоря Войстратенко, которого цитирует пресс-служба, производственная зона предприятия разместится в первом и третьем корпусах.
«В зданиях оборудуют швейные и цеха раскройки, будет производиться упаковка готовой продукции и ее хранение. Во втором корпусе появится офисная часть, где начнет работу отдел продаж, а также будут функционировать демонстрационные залы. Во всех строениях предусмотрены гардеробные, комнаты отдыха и приема пищи для сотрудников», - пояснил Войстратенко.
Отмечается, что прилегающую территорию благоустроят, создадут парковочные места, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Специалисты по озеленению разобьют газоны.
В пресс-службе подчеркнули, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет пристальное внимание строительству объектов промышленной инфраструктуры города.
«К проверкам производственного комплекса будут привлекаться специалисты подведомственного Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»), которые выполнят серию лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и материалов», - заключил Войстратенко.