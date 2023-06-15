Комплекс по производству обуви построят в Бирюлево Западном

Выдано разрешение на строительство трех корпусов обувного производства в столичном районе Бирюлево Западное, объект будет расположен по адресу: ул. Подольских Курсантов, вл. 30/1.

Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

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«На территории нового комплекса начнут изготавливать обувь крупного российского бренда. Предприятие будет работать по схеме полного цикла, начиная от производства сырья и заканчивая упаковкой товара и организацией его доставки. Общая площадь производственного комплекса составит 16,6 тыс. кв. м. Проект реализуют в рамках процесса импортозамещения продукции легкой промышленности», - приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Заместитель мэра отметил, что благодаря новому производству в городе появится около 200 дополнительных рабочих мест.

По словам председателя комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) Игоря Войстратенко, которого цитирует пресс-служба, производственная зона предприятия разместится в первом и третьем корпусах.

«В зданиях оборудуют швейные и цеха раскройки, будет производиться упаковка готовой продукции и ее хранение. Во втором корпусе появится офисная часть, где начнет работу отдел продаж, а также будут функционировать демонстрационные залы. Во всех строениях предусмотрены гардеробные, комнаты отдыха и приема пищи для сотрудников», - пояснил Войстратенко.

Отмечается, что прилегающую территорию благоустроят, создадут парковочные места, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Специалисты по озеленению разобьют газоны.

В пресс-службе подчеркнули, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет пристальное внимание строительству объектов промышленной инфраструктуры города.