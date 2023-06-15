Началось архитектурное оформление станции «Генерала Тюленева»

В основе архитектурного решения будущей станции лежит применение асимметричной композиции — гранит и габбро уложат по диагонали.

© Проектное решение

Начались работы по архитектурной отделке платформы на строящейся станции «Генерала Тюленева» Троицкой линии метро. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На будущей станции “Генерала Тюленева” Троицкой линии метро строители параллельно с отделочными работами во внутренних помещениях приступили к оформлению пассажирской зоны», — сообщил Андрей Бочкарев.

Сейчас выполняется укладка пола платформы сибирским гранитом. В основе архитектурного решения будущей станции лежит применение асимметричной композиции — гранит и габбро уложат по диагонали, создавая изображение, которое перекликается с рисунком на потолке.

Подвесной потолок выполнят из анодированного под титан алюминия в виде треугольных сотовых панелей разного размера. Такая же облицовка будет на путевой стене, где разместятся навесные системы шумоглушения.

«Таким образом, в оформлении станции используются сотовые панели, гранит и габбро — это долговечные и высококачественные материалы, отвечающие всем действующим правилам и функциональному назначению помещений», — добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Кроме того, на станции «Генерала Тюленева» почти завершены земляные и монолитные работы, наполовину выполнена обратная засыпка котлована, ведется монтаж инженерных сетей. Также продолжается прокладка кабельной продукции, монтаж трубопроводов и систем вентиляции.