В столице началось благоустройство территории возле культурного центра "Москвич"

"Главная задача - сделать эти территории более комфортными и удобными для местных жителей, создать новые зоны для прогулок и отдыха, - отметил Петр Бирюков. - В ходе работ приведем к нормативной ширине полосы движения, что позволит расширить пешеходную часть и использовать освободившееся место для обустройства летних веранд".