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В столице началось благоустройство территории возле культурного центра "Москвич"

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства улицы Коломникова и территории возле культурного центра (КЦ) "Москвич" с участком возле метро "Текстильщики" на юго-востоке столицы. Подробности журналистам рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

В столице началось благоустройство территории возле культурного центра "Москвич"
© Комплекс городского хозяйства Москвы

"Главная задача - сделать эти территории более комфортными и удобными для местных жителей, создать новые зоны для прогулок и отдыха, - отметил Петр Бирюков. - В ходе работ приведем к нормативной ширине полосы движения, что позволит расширить пешеходную часть и использовать освободившееся место для обустройства летних веранд".

Так же в рамках проекта заменят покрытие тротуаров и дорог, сделают авто- и велопарковки, для пассажиров общественного транспорта установят остановочные павильоны с зарядными слотами. Заменят освещение и озеленят территорию. Дополнительно создадут комфортное общественное пространство около КЦ "Москвич".

Центральную лестницу, ведущую к КЦ, реконструируют, сделав ее более пологой и удобной. Для маломобильных горожан будет предусмотрен пандус.

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