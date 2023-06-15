В столице началось благоустройство территории возле культурного центра "Москвич"
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства улицы Коломникова и территории возле культурного центра (КЦ) "Москвич" с участком возле метро "Текстильщики" на юго-востоке столицы. Подробности журналистам рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"Главная задача - сделать эти территории более комфортными и удобными для местных жителей, создать новые зоны для прогулок и отдыха, - отметил Петр Бирюков. - В ходе работ приведем к нормативной ширине полосы движения, что позволит расширить пешеходную часть и использовать освободившееся место для обустройства летних веранд".
Так же в рамках проекта заменят покрытие тротуаров и дорог, сделают авто- и велопарковки, для пассажиров общественного транспорта установят остановочные павильоны с зарядными слотами. Заменят освещение и озеленят территорию. Дополнительно создадут комфортное общественное пространство около КЦ "Москвич".
Центральную лестницу, ведущую к КЦ, реконструируют, сделав ее более пологой и удобной. Для маломобильных горожан будет предусмотрен пандус.