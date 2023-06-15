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Оркестр МЧС России выступит в парке "Митино" 17 июня

Показательный оркестр МЧС России выступит на Фестивальной площади ландшафтного парка "Митино" 17 июня.

Оркестр МЧС России выступит в парке "Митино" 17 июня
© пресс-служба фестиваля "Спасская башня"

Музыканты становились лауреатами российских и международных фестивалей военных оркестров, которые проходили в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Симферополь, Ялта, Севастополь и Триполи (Ливия). В парке "Митино" коллектив исполнит мелодии отечественных и зарубежных композиторов. В программе как знаменитые произведения, так и музыкальные сюрпризы. Начало мероприятия в 16:00. Вход для зрителей свободный.

Выступление музыкального коллектива МЧС состоится в рамках программы "Военные оркестры в парках". Ее организаторами выступили оргкомитет Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" при поддержке министерства обороны РФ и правительства Москвы в лице департамента культуры. Всего запланировано более 20 выступлений военных музыкантов. Завершится марафон XVI Международным военно-музыкальным фестивалем "Спасская башня". Он пройдет на Красной площади с 26 августа по 3 сентября.

Ранее началась продажа билетов на фестиваль "Спасская башня". Их цена варьируется от 1,8 до 7,5 тысячи рублей. Билеты продаются на официальном портале мероприятия, а также на сайте Concert.ru и в кассе оператора на Цветном бульваре. Организаторы фестиваля призывают зрителей ничего не приобретать с рук и у третьих лиц.

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