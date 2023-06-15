$84.32+0.6891.07+0.68

В Москве "Чеховский фестиваль" покажет спектакль коренных народов Южной Америки

Проект "Чеховский фестиваль на улицах Москвы" представит на площадке "Московских сезонов" историю одного из коренных народов Южной Америки. Танцевальную композицию по мотивам спектакля "Моллфун" современного чилийского хореографа Рикардо Куракео можно будет увидеть 16, 17 и 18 июня на площади Революции, сообщается в четверг на портале мэра Москвы.

В Москве "Чеховский фестиваль" покажет спектакль коренных народов Южной Америки
© портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Коллектив из Чили выступит в рамках программы "Чеховский фестиваль на улицах Москвы". Все артисты труппы - представители племени мапуче, а Рикардо Куракео считается одним из самых ярких современных хореографов Латинской Америки. Композиция, которую увидят москвичи и туристы в эти выходные, - синтез ритуальных движений мапуче с пластикой, характерной для современного танца. Спектакль познакомит зрителей с историей и мировоззрением этого народа", - говорится в сообщении.

В рамках XVI Международного театрального фестиваля им. Чехова с 20 июня по 20 августа в столице пройдет программа "Чеховский фестиваль на улицах Москвы". Гости театрального праздника могут бесплатно познакомиться с искусством участников мировой серии фестиваля и специально приглашенных театральных коллективов. Основная задача фестиваля - познакомить российских зрителей и профессионалов с лучшими постановками зарубежных и отечественных театров.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители