В Москве "Чеховский фестиваль" покажет спектакль коренных народов Южной Америки

"Коллектив из Чили выступит в рамках программы "Чеховский фестиваль на улицах Москвы". Все артисты труппы - представители племени мапуче, а Рикардо Куракео считается одним из самых ярких современных хореографов Латинской Америки. Композиция, которую увидят москвичи и туристы в эти выходные, - синтез ритуальных движений мапуче с пластикой, характерной для современного танца. Спектакль познакомит зрителей с историей и мировоззрением этого народа", - говорится в сообщении.