Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют в выходные

Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро будет закрыт с 17 по 18 июня, а также с 24 по 25 июня. Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте мэра Москвы.

© портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пассажиров призвали пользоваться другими линиями или наземным транспортом. Так, чтобы добраться до метро "Полянка", можно пересесть на автобус м9.

Такие ограничения необходимы, поскольку в эти даты будут проводиться ремонтные работы на станциях "Боровицкая" и "Полянка". Планируется окрасить своды, поменять лампы, а также привести в порядок элементы пассажирской инфраструктуры.

На период закрытия участка на дежурство выйдут свыше 60 специалистов Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогут пассажирам проложить другой маршрут, подскажут, где располагаются остановки наземного транспорта.

Кроме того, об альтернативных маршрутах можно узнать по ссылке. Вестибюль станции "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии (выход № 7) будет закрыт с 17 по 30 июня. Однако сама станция будет работать, пересадку можно будет сделать со станций "Библиотека имени Ленина", "Арбатская" и "Александровский сад".

Ранее стало известно, что расписание движения поездов компании "Аэроэкспресс" в аэропорт Внуково изменится 17–18 июня. Так, в период с 18:00 17 июня до 15:00 18 июня не будет движения поездов с Киевского вокзала в аэропорт Внуково. Из воздушной гавани также отменили рейсы начиная с 17:00 17 июня до 14:00 включительно 18 июня.