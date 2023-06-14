Синоптик рассказал о начале купального сезона в Москве

«После сумбурного начала сезона с прохладным температурным фоном лето наконец-то вернуло свои пошатнувшиеся позиции и продолжит набирать обороты. Учитывая, что сейчас температура воды в Москве-реке у города Звенигород повысилась до +18 градусов, то к выходным вода прогреется до +19...+ 21, а это как раз тот температурный минимум, с которого и открывается купальный сезон», – написал он.