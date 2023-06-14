Синоптик рассказал о начале купального сезона в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в центральной части России в ближайшие выходные начнётся купальный сезон. Об этом Тишковец сообщил в своём Telegram-канале.
По его словам, летняя погода продолжит «набирать обороты», а вода в Московской области прогреется до +19° – +21°, что является температурным порогом для начала купального сезона.
«После сумбурного начала сезона с прохладным температурным фоном лето наконец-то вернуло свои пошатнувшиеся позиции и продолжит набирать обороты. Учитывая, что сейчас температура воды в Москве-реке у города Звенигород повысилась до +18 градусов, то к выходным вода прогреется до +19...+ 21, а это как раз тот температурный минимум, с которого и открывается купальный сезон», – написал он.
Кроме того, Тишковец также предупредил, что на выходных в небе над Московской областью станет больше облаков и даже выпадут небольшие осадки, но всё это не испортит летней погоды.
Ранее синоптик спрогнозировал летнюю жару в Москве на этой неделе.