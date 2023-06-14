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Метеоролог Ильин рассказал, когда в Москве откроется купальный сезон

В столичном регионе купальный сезон в небольших водоемах можно считать открытым. Об этом сообщил метеоролог и синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Метеоролог рассказал, когда в Москве откроется купальный сезон
© вечерняя москва

По его словам, в ближайшие несколько суток в Москве и области ожидается довольно жаркая погода.

— Температурный фон в Москве и области достигнет 25–30 градусов с отметкой «плюс», облаков на небе будет минимум. Под влиянием солнца активно будет прогреваться не только земная поверхность, но и зеркала водоемов и рек, — рассказал Ильин.
Так, в неглубоких столичных озерах и реках вода прогреется до 22–24 градусов. А это уже вполне комфортные условия для купания.
— Можно сказать, что летний купальный сезон в столичном регионе и на пляжах города открыт, — заметил метеоролог.

Однако есть источники, где продолжительность купания не может превышать 10 минут.

— Например, в Истре вода прогрелась до 17,5–18 градусов, поэтому долго там не покупаешься. Посетитель пляжа может только нырнуть и вынырнуть, и все, иначе замерзнет.

Долго в такой воде не продержишься, отметил синоптик. Поэтому лучше выбирать пляжи с неглубоким водоемами, где вода быстрее прогревается и дольше сохраняет тепло.

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