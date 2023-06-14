Метеоролог рассказал, когда в Москве откроется купальный сезон

— Температурный фон в Москве и области достигнет 25–30 градусов с отметкой «плюс», облаков на небе будет минимум. Под влиянием солнца активно будет прогреваться не только земная поверхность, но и зеркала водоемов и рек, — рассказал Ильин.

Так, в неглубоких столичных озерах и реках вода прогреется до 22–24 градусов. А это уже вполне комфортные условия для купания.

— Можно сказать, что летний купальный сезон в столичном регионе и на пляжах города открыт, — заметил метеоролог.