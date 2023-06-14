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Выставку ко Дню медицинского работника представили в Музее Победы

В преддверии Дня медицинского работника, который в этом году отмечается 18 июня, в Музее Победы открылась выставка, посвященная медикам Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 14 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

Выставку ко Дню медицинского работника представили в Музее Победы
© вечерняя москва

— За годы Великой Отечественной через госпитали прошли более 22 миллионов человек. Благодаря усилиям медработников 72 процента раненых и 90 процентов больных солдат и офицеров вернулись в строй, — отметила куратор выставки Ирина Чубаева.

Она также добавила, что борьбу за жизнь солдат Красной Армии медики вели не только в госпиталях, но и на линии огня, продолжая свою самоотверженную работу под пулями противника.

На выставке представили более полусотни экспонатов из фондов Музея Победы. Среди них — военная форма женщин-медработников, медицинские инструменты и лекарства военного времени, а также документальные материалы и фотографии.

Кроме того, Музей Победы создал особый раздел на сайте всенародного исторического проекта «Лица Победы». В преддверии 80-летия Курской битвы учреждение объявило о сборе семейных историй и биографий участников сражения на Курской дуге.

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