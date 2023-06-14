Автобусы не будут ходить 18 июня по улицам Нижние Мневники и Крылатская из-за триатлона

Как уточняется, маршруты т19, №300 и 391 только в сторону Крылатского вместо ул. Нижние Мневники пойдут по проспекту Маршала Жукова, Живописному мосту и ул. Осенняя; т61 будет ходить только от ул. Народного Ополчения, д. 27 до Гидропроекта; №271 и 832 будут ходить от Крылатского только до ул. Крылатские Холмы; №229 и 829 в обе стороны пойдут по ул. Крылатские Холмы, сохранится заезд по ул. Осенняя и ул. Крылатская к остановке «Стоматологическая поликлиника №5»; №291 будет ходить от станции метро «Сокол» только до ул. Народного Ополчения, д. 27; №324 будет ходить от Крылатского только до ул. Крылатские Холмы; №554 и 732 не будут заезжать к остановкам «Филевская набережная»; №800 в сторону станции метро «Полежаевская» между остановками «Улица Народного Ополчения, 27» и «Улица Народного Ополчения, 3» вместо тоннеля под ул. Мневники пойдет через проспект Маршала Жукова с разворотом у ул. Живописная.