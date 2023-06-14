Аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала 17 и 18 июня

Аэроэкспрессы, следующие в аэропорт Шереметьево, 17 и 18 июня будут отправляться с Савеловского вокзала и прибывать туда же. Об этом в среду, 14 июня, сообщили в пресс-службе компании.

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Помимо этого, 17 и 18 июня поезда будут следовать в штатном режиме. Интервал между рейсами составит 30 минут. Изменения в расписание вносятся из-за проведения ремонтных работ на железной дороге.

Также изменения расписания пройдут 24-25 июня. Так, в аэропорт проследуют поезда отправлением с Белорусского вокзала в 5:36, 9:36, 11:36, 13:36, 15:06, 18:36, 20:36, 22:06, из Шереметьево — в 6:13, 8:14, 10:14, 12:14, 15:37, 17:14, 19:14, 20:40, а также в 22:43 25 июня. Остальные запланированные на эти дни рейсы будут отменены.