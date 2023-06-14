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В Москве воздух в выходные прогреется почти до 30 градусов

В выходные в столице ожидается жаркая погода: воздух прогреется до 26-28 градусов, ночью будет чуть прохладнее — 14-16 градусов тепла. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

В Москве воздух в выходные прогреется почти до 30 градусов
© Парламентская газета

Ранее руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов сообщил, что пик жары на неделе придется на 15 и 16 июня: в эти дни столбики термометров достигнут отметки 28-29 градусов. При этом в выходные, по словам синоптика, «жара отступит, но немного».

Позднякова прогнозирует, что в конце рабочей недели температура воздуха в Москве ночью достигнет 12-13 градусов, днем — 25 со знаком «плюс».

«Вода пока еще прохладная, поэтому долгих заплывов в эти выходные делать не придется, а вот позагорать у водоема будет довольно комфортно», — заявила Позднякова «360».

Ранее Шувалов предупредил, что открывать купальный сезон в Центральной России можно только после того, как температура воздуха продержится на отметке выше 20 градусов более пяти дней.

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