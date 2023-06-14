В Москве появились пионерские лагеря для взрослых

В начале этого лета в России появился принципиально новый туристический продукт — «пионерские» лагеря для взрослых. В них отдыхающим предлагают окунуться в атмосферу детства: попеть песни у костра, позаниматься творчеством и многое другое. «Вечерка» нашла самые интересные варианты.

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Постояльцы «пионерских» лагерей для взрослых, как правило, живут на природе: их размещают в глэмпингах — купольных домах, шатрах или палатках с видом на горы и реки. По два-три человека в каждом «номере». Распорядок дня зависит от программы, но свободного времени, как правило, немного: фитнес, психологические тренинги, игры, творческие проекты в отрядах, экскурсии, фотосессии... Не заскучаешь!

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Калужская область, парк-отель «Воробьи»

Организаторы обещают: вы получите детские впечатления. Жить будете в «девчачьих» и «мальчишеских» палатах, с вожатыми, которых придется слушаться, лагерными анкетами, вечерними кострами и концертами самодеятельности. Конечно, никакой жесткой дисциплины там нет: нарушать правила можно — домой не отправят. Но же интереснее отдыхать по этим правилам. Цена за неделю: от 30 тысяч рублей, включая дорогу.

Нижний Новгород, спортивный клуб «Сила ветра»

В этом спортклубе организована школа юнг, где обучают яхтингу. Каждый участник становится членом экипажа яхты, состоящего из четырех человек и инструктора. В клубе проводят теоретические и практические занятия, гонки на воде и экскурсии в городе. А после тренировок — тренинги с актерскими практиками. Цена за неделю: от 45 тысяч рублей без трансфера и проживания.

Сочи, «Арт-ретрит»

Здесь можно провести каникулы в огромном особняке на природе. Группы относительно небольшие — по 20 человек. Каждый день — насыщенная творческая программа: вокал, рисование, актерское мастерство и так далее. Кроме того, у каждого есть возможность не только общаться и творить, но и уединиться и полюбоваться природой. Меню — разнообразное и подойдет даже вегетарианцам. Цена за неделю: от 53 тысяч рублей на человека — с проживанием и питанием, без учета стоимости проезда.

Тамань, лагерь «Изи»

Здесь «погружаются в детство» взрослые от 18 до 45 лет. Настоящие отряды и вожатые, яркие мероприятия, спортивные соревнования, костер, песни под гитару, дискотеки. Цена за неделю: от 39,9 тысячи рублей на человека без учета стоимости дороги.

Подмосковье, берег Икшинского водохранилища, лагерь «Смена»

В этом месте на закрытой территории разбит палаточный городок. Есть туалет, душевые, раздевалки, коворкинг (место для удаленной работы. — «Москва Вечерняя»), кафе, песчаный пляж, два бассейна с лежаками, зонтами и даже настоящий розовый фламинго. Плюс — зоны барбекю с беседками и мангалами. Каждый день — активные развлечения: командные игры, пляжный волейбол, футбол, бадминтон, фрисби, настольный теннис. Вечером — песни у костра, фильмы под открытым небом. Организаторы обещают, что в лагере, в отличие от детских, не будет никакого принуждения. Цена за неделю: от 20 тысяч рублей без питания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Диана Фердман, руководитель туристической компании: