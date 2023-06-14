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Собянин рассказал о завершении строительства Центра имени Логинова в Москве

В Москве построили крупнейшую многопрофильную клинику города — Клинический научный центр имени А.С.Логинова. Об этом в среду, 14 июня, сообщил мэр столице Сергей Собянин.

Собянин рассказал о завершении строительства Центра имени Логинова в Москве
© Вечерняя Москва

— Длительное время уникальная медицинская команда Центра имени Логинова во главе с академиком Игорем Хатьковым базировалась в сравнительно небольших больничных корпусах на шоссе Энтузиастов, — поделился глава города.

Однако сейчас ситуация изменилась: специально для сотрудников медучреждения возвели новый центр площадью свыше 75 тысяч квадратных метров. Огромное пространство открывает новые возможности и для пациентов, поскольку теперь они смогут получать все виды онкологической медицинской помощи в комфортабельном здании.

Мощности клиники позволяют проводить различные процедуры для онкобольных, к примеру, в центре будут применять 3D и 4D лучевую терапию. Также заработают суперсовременная лаборатория, отделение радионуклидной диагностики и ПЭТ-КТ, написал Собянин в своем личном блоге.

В скором времени в городе состоится Московский онкологический форум. С 15 по 17 июня в рамках мероприятия выступят в общей сложности более 300 экспертов из 10 стран мира.

Как устроена система онкопомощи в столице — в материале «Вечерней Москвы».

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